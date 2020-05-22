Правительство выделило ГСЧС 105 млн грн для восстановления авиатехники

Новости Украины:Такое решение принято для обеспечения защиты населения, территорий, окружающей среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 105,4 млн гривень Государственной службе по чрезвычайным ситуациям на восстановление авиационной техники.

Соответствующее распоряжение №552-р опубликовано на Правительственном портале.

"Выделить из резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел (Государственной службе по чрезвычайным ситуациям) 105 440 тыс. гривень для осуществления мероприятий, связанных с восстановлением авиационной техники, которая используется во время выполнения задач гражданской защиты", - говорится в документе.

Как отмечается, такое решение принято с целью обеспечения защиты населения, территорий, окружающей среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

Министерство финансов должно осуществить эти расходы на безвозвратной основе за счет резервного фонда госбюджета.