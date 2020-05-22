Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19
В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая

ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос
10:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Государственное бюро расследований обнародовало повестку о вызове экс-президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.

Пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля 26 мая по делу о контрабанде через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимости явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственное бюро расследований 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Так, указано, что речь идет о допросе в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 26 мая 2020 года в уголовном производстве № 42020000000000307, "в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

"Для этого Вам необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510, г. Киев. Явка обязательна. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

Пленки Деркача: Офис генпрокурора открыл производство

В ГБР напомнили, что бюро осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования которых Порошенко является свидетелем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Допрос, ГБР, Допрос Порошенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
02 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
03 Порошенко требует от Зеленского проукраинской позиции по "делу моряков"
04 Президент рассказал о строительстве дорог в стране
05 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Массовое убийство: в Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
Ситуация на фронте: в зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
В зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь