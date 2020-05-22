ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

Новости Украины:Государственное бюро расследований обнародовало повестку о вызове экс-президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.

Пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля 26 мая по делу о контрабанде через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимости явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственное бюро расследований 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Так, указано, что речь идет о допросе в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 26 мая 2020 года в уголовном производстве № 42020000000000307, "в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

"Для этого Вам необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510, г. Киев. Явка обязательна. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что бюро осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования которых Порошенко является свидетелем.