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Криклий: Проезд в железнодорожном и городском транспорте не подорожает

Криклий: Проезд в железнодорожном и городском транспорте не подорожает
23:58 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владислав Криклий уверяет, что цены в железнодорожном транспорте не увеличатся.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий надеется, что стоимость проезда в железнодорожном и пассажирском автотранспорте повышаться не будет.

Об этом министр инфраструктуры заявил в интервью DW.

«По железнодорожным перевозкам мы точно не будем повышать билеты, я, собственно, рассчитываю. Городской транспорт, разумеется, цены на билеты не будут повышаться. Я думаю, что и внутриобластной, и городской, где маршрутные такси, они тоже определенную цену заявили, поэтому они не будут увеличивать», - сказал Криклий.

Он также выразил мнение, что авиаперевозчикам «будет очень нелепо и неправильно увеличивать стоимость перевозки».

«Потому что и так людей будет меньше. И если мы хотим быстрее возобновить работу транспорта, должны быть доступные цены, чтобы психологический барьер и выход из карантина поэтапный можно было быстрее преодолеть», - сказал министр.

Он добавил, что по железной дороге за первый квартал было 7 млрд грн убытков, наблюдается спад по грузопотоку и пассажиропотоку, который фактически остановился.

«Что касается автобусных перевозок, у нас такой единой статистики (относительно ежемесячных убытков – ред.) нет, но понятно, что много компаний – мы с перевозчиками собирались, и они фактически тоже остановили свою деятельность», - отметил Криклий.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня. По данным Минздрава, с 1 июня будет разрешено возобновить работу фитнес-центров (кроме групповых занятий более 10 человек), деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек.

Также с 1 июня разрешаются межобластные перевозки.

С 10 июня в регионах с ослаблением карантина разрешена полноценная работа кафе, ресторанов в помещениях, работа учреждений культуры, а также гостиниц и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперевозок.

Кроме того, с 1 июня планируется запустить железнодорожные пассажирские перевозки.

Карантин в Украине был введен с 12 марта.

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Министр инфраструктуры, Железнодорожные перевозки, Владислав Криклий.
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