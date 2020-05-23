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Резников: Выборы на Донбассе пройду после возобновления контроля над границей

Резников: Выборы на Донбассе пройду после возобновления контроля над границей
00:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Алексей Резников заявил, что сначала контроль над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, а потом выборы на Донбассе.

Выборы на Донбассе состоятся только при условии возобновления украинской властью контроля над украинско-российской границей, и не иначе.

Об этом вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в вечернем эфире телеканала "Украина" в пятницу.

"Моя позиция, и эту позицию выражает Президент Украины, руководитель Офиса Президента, народные депутаты, представители переговорной группы, Леонид Кучма - это недопустимое условие (провести сначала выборы - ред). Сначала контроль над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, после этого финал политического реагирования - урегулирование в качестве выборов. И давайте не будем манипулировать. Я вам публично в глаза это говорю – сначала граница, а потом выборы», - сказал Резников.

Он отметил, что как юрист не считает минские соглашения идеальными, особенно не согласен с пунктом, в котором сказано, что сначала должны состояться выборы, а на следующий день после выборов начинается взятие контроля украинского правительства на совместной украинско-российской границе, и должно быть завершено до полного урегулирования. «Я не воспринимаю это. И применил бы именно в этой студии "модернизацию" минских условий, чтобы не сказать их переписывание, если вообще не отказываться от них», - сказал чиновник.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уверял в том, что в ОПУ есть четкий план для того, чтобы в конце октября выборы могли состояться по всей территории Украины.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране, но не исключает заморозки конфликта.

Напомним, что очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

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Украина, Выборы, Граница, Донбасс, Алексей Резников, ОРДЛО.
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