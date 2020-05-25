Президент поздравил Украинский конгрессовый комитет США с годовщиной создания

Новости Украины:Владимир Зеленский поздравил Украинский конгрессовый комитет Америки с 80-й годовщиной создания.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украинский конгрессовый комитет Америки с 80-й годовщиной создания.

Об этом пишет в Twitter Президент.

"Поздравляю Украинский конгрессовый комитет Америки с 80-й годовщиной создания! С начала своего существования комитет играет чрезвычайно важную роль в жизни украинского общества в Соединенных Штатах", - написал Зеленский.

Он выразил благодарность за огромный вклад в защиту прав и отстаивание интересов Украины.

Как сообщалось, ранее сегодня Президент поздравил с назначением на должность премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.