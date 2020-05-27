Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА

Новости Украины:Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Василия Володина на должность председателя Киевской областной государственной администрации.

Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Володин в настоящее время является временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 27 мая, утвердил правительственную программу восстановления отечественной экономики.