Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
Володин в настоящее время является временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 27 мая, утвердил правительственную программу восстановления отечественной экономики.