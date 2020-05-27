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Компенсации работникам медучреждений НДФЛ: Зеленский подписал закон

Компенсации работникам медучреждений НДФЛ: Зеленский подписал закон
16:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский подписал закон относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение распространени COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 591-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года, передает ОП.

"Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного с их доплат в размере до 300% к заработной плате", - говорится в сообщении.

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц - предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений. 

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Сообщается, что при этом такая помощь на период карантина со 2 апреля 2020 года не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

"Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май - этот период будет засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию", - отмечается в сообщении.

Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличного от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

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"Кроме того, документ позволяет продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, освобождение граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите, неначислении налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени, неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором завершается действие установленного на всей территории Украины карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3329-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни.

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Украина, Компенсация, Медработник, ОП.
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