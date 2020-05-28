Подача воды в Крым: Хербст советует Украине сохранять свою политику

Новости Украины:Хербст считает, что Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в Крым.

Украине следует продолжать политику прекращения поставок воды в оккупированный Крым, поскольку это вместе с санкциями Запада является важным компонентом международного давления на Россию для прекращения оккупации украинского полуострова.

Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст во время онлайн-конференции на тему "Украина в Конгрессе", организованной Сетью друзей Украины в США.

"Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма", - подчеркнул экс-посол.

По его словам, украинская власть, как и Запад, должны сохранять как можно более высокую цену Крыма для Кремля. "И прекращения водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе", - подчеркнул Хербст.

Он отметил, что "очень поддерживает введение дополнительных санкций против Москвы, как со стороны Соединенных Штатов, так и ЕС". Однако, по словам Хербста, новые ограничения вряд ли будут введены, если только Кремль не пойдет на обострение ситуации.

В то же время бывший посол выразил твердое убеждение, что "санкции сами по себе продолжают оказывать серьезное влияние на Россию".

Как сообщалось ранее, Россия призывает, в том числе в ООН, отменить все международные санкции в период пандемии. Кроме того, в Москве прилагают дипломатические и политические усилия, чтобы заставить Украину возобновить поставки днепровской воды на территорию временно оккупированного Крыма.