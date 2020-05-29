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В "Слуге народа" прокомментировали конфликт ОГП и САП

В "Слуге народа" прокомментировали конфликт ОГП и САП
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По словам депутата, фракция будет обращаться к генпрокурору.

В "Слуге народа" прокомментировали публичный конфликт между руководством Офиса генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Свою позицию по данному вопросу высказал нардеп провластной фракции Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

"Я поддерживаю то, что сказала Венедиктова. Однозначно, антикоррупционная инфраструктура, которая есть, работает неэффективно. Бог с теми посадками. Сколько денег они вернули за последнее время? Там только руководитель НАБУ сам заплатил значительное количество штрафов, поскольку он сам внесен в реестр коррупционеров. Здесь однозначно кризис всей антикоррупционной системы", - заявил он. 

"Это наша политическая позиция. Уже довольно большая часть депутатов от нашей и других фракций подписали моё депутатское обращение, но поскольку у нас не пленарная неделя, сейчас многие в округах, я не дочитал все сообщения мне от депутатов-мажоритарщиков, которые хотят подписать это обращение", - сказал он.

"Будет отдельное дисциплинарное производство. Парламент не может голосовать за отставку, но мы, пользуясь законом о статусе народного депутата, обращаемся к генпрокурору и просим возбудить соответствующее дисциплинарное дело, согласно которому будут установлены нарушения - и не надо уже делать выговор, надо увольнять. Это прямо предусмотрено законом о прокуратуре - взыскание в виде увольнения", - заявил нардеп.

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ГПУ, САП, Генпрокурор, Ирина Венедиктова.
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