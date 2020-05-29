В Раде разработают IT-инструмент мониторинга законопроектов

Новости Украины:Руслан Стефанчук рекомендует создать в Раде IT-инструмент мониторинга законопроектов.

В Верховной Раде планируют разработать и ввести IT-инструмент для мониторинга выполнения плана законопроектной работы.

Соответствующую рекомендацию дал первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук при обсуждении предложений по основным подходам к планированию и мониторингу законопроектной деятельности ВР, сообщает информационное управление ВР.

"Руслан Стефанчук рекомендовал организовать работу в Аппарате Верховной Рады Украины по разработке требований, видения IТ-инструмента мониторинга выполнения плана законопроектной работы и отслеживания прохождения каждым законопроектом всех стадий законодательного процесса", - говорится в сообщении»

В то же время Стефанчук проинформировал, что в парламенте уже зарегистрирован проект постановления, которым планируется утвердить план законопроектных работ.

«Но нужно четко сформулировать правила дальнейшего формирования законопроектной деятельности не только Верховной Рады Украины, но и всех субъектов законодательной инициативы и отразить их в соответствующих решениях Верховной Рады Украины», – подчеркнул он.

По результатам обсуждения первый вице-спикер рекомендовал соответствующим комитетам совместно с главным юридическим управлением аппарата ВР и офисом парламентской реформы разработать проект Порядка формирования и мониторинга плана законопроектной работы, а также в случае необходимости – предложения о соответствующих изменениях в регламент по усовершенствованию процесса планирования законопроектной работы.

Ранее Стефанчук сообщал, что ВР планирует после возобновления работы в обычном режиме одобрить план законопроектных работ на 2020 год.

Как сообщалось, 10 октября ВР приняла закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно планирования и системности в законотворческой деятельности Верховной Рады Украины».

Он дополняет Регламент Верховной Рады статьей 19-1-План законопроектных работ Верховной Рады. Это положение предусматривает, что парламент ежегодно по представлению Председателя ВР будет утверждать план законопроектных работ с учетом обобщенных Аппаратом ВР предложений парламентских комитетов.

Планируется, что комитеты не реже, чем раз в год, должны подавать письменный отчет о выполнении плана законопроектных работ.