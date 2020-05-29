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Экс-посол США о разговоре Порошенко и Байдена: Стоит выяснить откуда Деркач получил эти пленки

Экс-посол США о разговоре Порошенко и Байдена: Стоит выяснить откуда Деркач получил эти пленки
14:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Пайфер считает, что Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский должен в первую очередь выяснить, откуда у народного депутата Андрея Деркача записи разговоров на президентском уровне, а не преследовать пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, считает третий посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Я не считаю, что это хорошая идея - инициировать расследование против Порошенко. Нет ничего хорошего, когда новоизбранный президент преследует своих предшественников. Разве что, на это должна быть очень важная причина, но здесь мы ее не видим", - заявил Пайфер в интервью телеканалу "Прямой".

"В то же время, есть вопрос, который действительно нуждается в законном расследовании - а именно откуда господин Деркач получил эти пленки. Я на 99% уверен, что они попали в Украину не с американской стороны. В США не принято записывать телефонные разговоры на президентском уровне. К такому решению пришли после президентства Никсона, который записывал абсолютно все, что повлекло немало скандалов. С тех пор мы таких записей не делаем", - добавил он.

Пайфер предположил, что записи были предоставлены Деркачу кем-то с украинской стороны, либо третьей стороной, прослушивающей разговоры.

"Возможно, они записаны русскими. В конце концов господин Деркач имеет пророссийские симпатии, даже окончил высшую школу КГБ в России. Не нужно отбрасывать российский интерес в этом вопросе, потому что именно Москве нужно обострять отношения между Украиной и США. Этот вопрос действительно стоит расследовать", - подчеркнул экс-посол.

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Как сообщалось, 19 мая, Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Порошенко.

20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в Единый реестр досудебных расследований информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением.

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Петр Порошенко, Джо Байден, Стивен Пайфер, Пленки Деркача.
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