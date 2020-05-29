Зеленский принял верительные грамоты у посла Туркменистана: пригласил Бердымухамедова в Украину

Новости Украины:Зеленский пригласил президента Туркменистана посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Туркменистана в Украине Тойлы Атаева и выразил убеждение, что обе стороны будут осуществлять действенные шаги для дальнейшего развития украино-туркменского взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"Собеседники отметили заинтересованность Украины и Туркменистана в интенсификации политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Отдельное внимание было уделено укреплению кооперации в строительной отрасли", - сказано в сообщении

Зеленский выразил надежду, что распространение COVID-19 не помешает планам по активизации двустороннего диалога, и передал приглашение президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову посетить Украину с визитом.