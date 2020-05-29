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Украино-венгерский меморандум: Кулеба "приоткрыл небольшую дипломатическую тайну"

Украино-венгерский меморандум: Кулеба "приоткрыл небольшую дипломатическую тайну"
16:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Венгры в Украине и украинцы в Венгрии будут рассматриваться как достояние обеих стран.

Официальная позиция украинского правительства заключается в том, что лица, принадлежащие к венгерскому национальному меньшинству в Украине, являются историческим и культурным достоянием, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции в Будапеште в пятницу после встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Я позволю себе приоткрыть небольшую дипломатическую тайну: в том документе, который я сегодня передал Петеру для рассмотрения венгерской стороной (проект совместного меморандума - ред.) и внесения своих предложений есть одно предложение и в этом предложении написано, что украинцы в Венгрии и венгры в Украине являются достоянием обеих стран. Не проблемой, а достоянием. Я горжусь тем, что в Украине есть венгерское национальное меньшинство", - сообщил глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба заверил, что правительство Украины не осуществляет никакой информационной политики, направленной на какую-либо негативизацию венгров, проживающих в Украине и которые являются неотъемлемой частью украинского общества.

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Как сообщалось, Кулеба во время визита в Будапешт передал официальное приглашение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить Украину в удобное для него время, а также передал проект совместного меморандума венгерской стороне. "Я был рад передать сегодня Петеру (Сийярто – ред.) проект совместного меморандума, над которым мы будем работать", - сказал он.

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МИД, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто.
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