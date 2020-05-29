Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства
ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства
Сийярто о пути Украины в НАТО: Наша цель - достичь договоренностей
Сийярто о пути Украины в НАТО: Наша цель - достичь договоренностей
Чисора готовит для Усика что-то особенное
Чисора готовит для Усика что-то особенное
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 мая

Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку территориальной целостности Украины

Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку территориальной целостности Украины
16:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский надеется на результативное председательствование Португалии в Совете ЕС в первой половине 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Португалии Антониу Машаду и поблагодарил за последовательную поддержку Португалией суверенитета и территориальной целостности Украины и санкционной политики ЕС в отношении РФ.

"Глава государства отметил, что Португалия является важным партнером Украины в рамках взаимодействия с ЕС и НАТО, и выразил надежду на результативное сотрудничество с португальским председательством в Совете ЕС в первом полугодии 2021 года", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере. Он надеется, что украино-португальская совместная комиссия по экономическому сотрудничеству продолжит работу, как только позволят обстоятельства.

Зеленский принял верительные грамоты у посла Туркменистана: пригласил Бердымухамедова в Украину

Стороны отметили важную роль, которую играет украинская община в Португалии в развитии отношений между двумя странами. Глава государства высоко оценил взаимодействие с португальской стороной в обеспечении культурных потребностей украинской общины в Португалии.

Зеленский также выразил надежду на полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона и привлечения к ответственности виновных в этой трагедии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Португалия, Владимир Зеленский, Антониу Машаду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
04 Продукты, которые боятся холодильника
05 COVID-19 в Украине: количество новых больных не идет на спад, но выздоравливают больше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
&quot;Разборки&quot; в Броварах: открыто три уголовных производства
"Разборки" в Броварах: открыто три уголовных производства
Twitter добавила функцию отложенных публикаций (Видео)
В Twitter появилась полезная функция (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь