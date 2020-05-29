Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку территориальной целостности Украины

Новости Украины:Зеленский надеется на результативное председательствование Португалии в Совете ЕС в первой половине 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Португалии Антониу Машаду и поблагодарил за последовательную поддержку Португалией суверенитета и территориальной целостности Украины и санкционной политики ЕС в отношении РФ.

"Глава государства отметил, что Португалия является важным партнером Украины в рамках взаимодействия с ЕС и НАТО, и выразил надежду на результативное сотрудничество с португальским председательством в Совете ЕС в первом полугодии 2021 года", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере. Он надеется, что украино-португальская совместная комиссия по экономическому сотрудничеству продолжит работу, как только позволят обстоятельства.

Стороны отметили важную роль, которую играет украинская община в Португалии в развитии отношений между двумя странами. Глава государства высоко оценил взаимодействие с португальской стороной в обеспечении культурных потребностей украинской общины в Португалии.

Зеленский также выразил надежду на полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона и привлечения к ответственности виновных в этой трагедии.