Глава СБУ Баканов обнародовал собственную декларацию

Председатель Службы безопасности Иван Баканов обнародовал декларацию по 2019, которая ранее была засекречена.
Декларация размещена на сайте НАПК.
За прошлый год Баканов заработал 107 000 гривень за работу в "Квартал-95" и 536 000 на должности главы СБУ. На его счетах – $17 000, 233 евро и менее 1000 грн. Его жена получила 237 000 дохода от предпринимательской деятельности и 27 000 зарплаты.
Баканов владеет квартирой в Киеве площадью 56 квадратных метров за примерно 1 млн грн, третью квартиры в Кривом Роге и домом, который находится на стадии строительства. Его жена задекларировала квартиру в Киеве, которая была куплена в 2000 году за 18 000 грн.
Супруги также владеют четырьмя земельными участками в Киево-Святошинском районе.
У жены есть Volkswagen Touareg 2012 года стоимостью 475 000 грн и Volkswagen Passat за 111 000 грн, на который Баканову предоставлено право бесплатного пользования.
При всем этом в декларации нет ни слова про испанскую фирму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которой, по данным журналистов "Схем", Баканов руководит с 2015 года и где, якобы, занимает должность единого администратора, хотя закон запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью.
Ранее в Службе безопасности Украины пояснили, что испанская компания Nueva tierra verde sociedad limitada, руководящую должность в которой по версии журналистского расследования "Схем" занимает глава СБУ Иван Баканов, приостановила свою деятельность еще в 2019 году.