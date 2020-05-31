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Замминистра инфраструктуры задекларировал 386 тыс. грн доходов

Замминистра инфраструктуры задекларировал 386 тыс. грн доходов
23:39 Вс, 31 Май 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:У замминистра нету недвижимости.

Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович указал 386 тыс. 196 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила весь доход Абрамовича за прошлый год, а его жена задекларировала 27 286 грн доходов.

Также он указал в декларации 60 288 грн и 62 доллара на банковских счетах, а также 14 тыс. долларов наличных средств, а жена – 7 314 грн и 67 долларов на банковских счетах, а также 20 тыс. долларов наличными.

У замминистра нету недвижимости, его жена владеет 25% квартиры (78,9 кв. м) в Киеве, а также семья бесплатно пользуется квартирой (107,2 кв. м) в Киеве.

Абрамович владеет двумя автомобилями: Toyota Camry 2011 года выпуска и Toyota Camry 2007 года выпуска, а также бесплатно пользуется Range Rover Sport 2015 года выпуска. Жена замминистра владеет Lexus NX 300h 2015 года выпуска.

Согласно декларации супруга Абрамовича владеет также 21 акцией ЧАО "Судноплавная компания "Укрречфлот".

 
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Декларация, Дмитрий Абрамович, Замминистра инфраструктуры.
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