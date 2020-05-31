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Декларация: Замминистра финансов Гелетий заработал 996 тыс. грн

Декларация: Замминистра финансов Гелетий заработал 996 тыс. грн
23:43 Вс, 31 Май 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Заработная плата заместителя министра финансов составила 939 263 грн.

Заместитель министра финансов Украины Юрий Гелетий указал 995 тыс. 592 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 939 263 грн и инвестиционная прибыль – 56 329 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 434 236 грн дохода.

Также он указал в декларации 42 065 грн и 20 евро на банковских счетах, 400 746 грн на пенсионной счете негосударственного пенсионного фонда и 25 тыс. долларов наличных средств, а жена – 1 143 грн на банковских счетах и 200 тыс. грн наличных.

Замминистра владеет квартирой (127,2 кв. м) во Львове, 50% квартиры (176,2 кв. м) и 33,33% еще одной квартиры (296,3 кв. м) во Львове, квартирой (43,5 кв. м) и земельным участком (656 кв. м) во Львовской области, а также бесплатно проживает в квартире (97,9 кв. м) в Киеве, жена владеет тремя квартирами (96,6, 152,9 и 41,8 кв. м), машиноместом (14,2 кв. м) и гаражом (18,1 кв. м) во Львове.

Кроме того, у жены Гелетия есть автомобиль Audi Q8 2019 года выпуска.

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Декларация, Замминистра финансов, Юрий Гелетий.
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