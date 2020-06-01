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День защиты детей: Кабмин принял ряд решений

День защиты детей: Кабмин принял ряд решений
13:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Кабинет министров Украины на своем заседании принял ряд решений относительно защиты детей.

Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 1 июня, принял ряд решений относительно защиты детей.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Мое убеждение - внимание к детям должно быть на высшем государственном уровне, ведь именно они впоследствии составят основу нашей страны. Именно они будут продолжать строить Украину", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль и напомнил, что сегодня Украина и весь мир отмечают день защиты детей.

По его словам, наше отношение к детям сейчас - это их отношение к Украине в будущем, это их желание жить и развиваться в Украине.

Премьер-министр сообщил, что 27 инициатив, которые рассматривает сегодня правительство на своем заседании, посвящены защите детей по следующим основным направлениям.

«Первое. Усиление безопасности детей, защита от жестокого обращения. Например, предлагается усилить ответственность за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей. Это недопустимо, чтобы ребенок мог купить электронную сигарету в любом ларьке. Это терпимость к негативным привычкам », - сказал он.

Глава правительства добавил, что второе направление - улучшение системы ухода и воспитания детей.

«В этом направлении главный акцент - сделать все возможное, чтобы дети воспитывались в семьях, а не в интернатах», - отметил он.

Шмыгаль инициировал решение правительства, призванные улучшить условия для воспитания детей, оставшихся без родителей, в том числе и детей с инвалидностью.

Кроме того, Премьер-министр подчеркнул, что правительство принимает решение по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

«Убежден, что такие дети имеют полное право на получение жилья от государства, поэтому это право необходимо реализовать», - сказал он.

Еще одним направлением, по которому правительство принимает решение, Премьер-министр назвал создание благоприятной и благополучной среды для воспитания ребенка в обществе.

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Правительство, Дети, Кабмин, Июнь, Денис Шмыгаль.
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