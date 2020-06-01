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Разумков выступил за пересмотр языкового закона

Разумков выступил за пересмотр языкового закона
13:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Спикер парламента заявил, что считает необходимым внести изменения в закон.

Закон «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного» необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан Украины, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Если мы говорим о том, как должен выглядеть тот или иной закон, то он должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят. (…) Я думаю, что есть вопросы, которые должны утраивать всех. Это не экономика, где та или иная мера будет устраивать большой или малый бизнес: мы можем много дискутировать про РРО - для кого-то это проблема, а для кого-то - поступления в бюджет. Но если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех», - сказал Разумков в понедельник на брифинге в Верховной Раде.

Спикер парламента заявил, что считает необходимым внести изменения в закон «Об особенностях функционирования украинского языка в качестве государственного», но какие именно его положения следует, по его мнению, пересмотреть, не уточнил. Разумков также отметил, что о введении второго государственного языка в Украине речи не идет.

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ВРУ, Закон, Язык, Дмитрий Разумков.
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