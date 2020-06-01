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Кориневич: Для мониторинга у Керченского пролива нужны корабли НАТО

Кориневич: Для мониторинга у Керченского пролива нужны корабли НАТО
21:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Пребывание в районе Керченского пролива кораблей стран-партнеров, в частности НАТО, с целью мониторинга свободы судоходства было бы целесообразным и действенным.

Об этом заявил в интервью Укринформу Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Конечно, мы говорим о том, что нам представляется целесообразным введение международного мониторинга и пребывание кораблей стран-партнеров, в частности НАТО, в районе Керченского пролива с целью наблюдения за ситуацией при прохождении пролива. И мониторинг со стороны наших государств-партнеров был бы действенным", - заявил он.

По словам Кориневича, пока этот мониторинг осуществляется больше гражданским обществом – отдельными экспертными организациями в Украине, которые занимаются вопросом Крыма.

Он подчеркнул, что проблема с препятствованием свободному судоходству через Керченский пролив со стороны РФ "имеет серьезный характер".

По состоянию на апрель 2020 года задержки судов в среднем длятся 17 часов – для судов, идущих из Черного моря в порты Азовского моря. На обратном пути – из Мариуполя/Бердянска в Черное море – эти задержки составляют в среднем 20 часов.

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НАТО, Россия, Крым, РФ, Антон Кориневич, Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
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