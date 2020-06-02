Резников: Война идет не на востоке Украины - война идет на востоке Европы

Новости Украины:Резников считает, что угрозы продвижения российских войск вглубь Украины нет.

Вице-премьер Алексей Резников не считает, что сейчас существует угроза продвижения вглубь территории Украины войск РФ.

Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"В Украине с 2014 года идет война, вооруженная агрессия соседнего государства, и большие угрозы трудно уже придумать. Продвижение российских войск вглубь территории Украины я уже не рассматриваю как угрозу. Потому что 350 тысяч украинских бойцов прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не обладают сегодня даже многие европейские страны. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны на сегодняшний день быть не может, тем более в условиях экономического кризиса, и коронавирусной пандемии", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что вызов существует, "но мы с этим вызовом живем шесть лет... и Украина сегодня своей кровью платит за спокойствие Европы".

"На самом деле война идет не на востоке Украины – война идет на востоке Европы. Поэтому мы как раз и призываем, и приглашаем наших западных партнеров: давайте пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку - откровенную, честную, глядя друг другу в глаза, и будем думать, что делать дальше", - подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что он соглашается с тем, что "никто не будет объявлять военные действия". В то же время, по его словам, нужно будет "задействовать все санкции, чтобы заставить Россию уйти с наших территорий".