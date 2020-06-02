Германия после карантина приняла первой украинскую делегацию

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса

Также, Кулеба поблагодарил других представителей немецкого правительства за активный подход к Украине.

"Знаковый момент: украинская делегация является первой иностранной делегацией, которую принимают в Германии после начала коронавирусного карантина", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

"Здесь все дисциплинированно придерживаются социальной дистанции, но это не помешает нам сегодня поговорить с глазу на глаз делегациями - глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вицепремьер Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран обладают всей информацией из первых рук о безопасности ситуации на Донбассе, в Крыму и Черном море", - добавил он.

Как сообщил Кулеба, на повестке дня визита правительственной делегации обсуждение деоккупации ОРДЛО и Крыма, поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской, предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО и европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете Евросоюза во второй половине 2020 года.

Также запланировано обсуждение исторического вопроса – признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведение памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне, и торговли и инвестиций между странами.