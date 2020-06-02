Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Какие регионы Украины не готовы к ослаблению карантина
Какие регионы Украины не готовы к ослаблению карантина
В Украине 328 новых заболевших Covid-19
В Украине 328 новых заболевших Covid-19
Боксер Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Боксер Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня

Верховная Рада обратилась к международным организациям по санкциям к России

Верховная Рада обратилась к международным организациям по санкциям к России
12:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВРУ

Новости Украины:Рада призвала ООН продолжать политику противодействия агрессии России в Украине.

Верховная Рада призывает ООН, Европейский парламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЕС, правительства и парламенты государств мира продолжить политику непризнания аннексии Крыма и усилить санкционное давление на государство-агрессора Российскую Федерацию.

За соответствующее постановление №3449 об обращении Верховной Рады к этим организациям проголосовало 310 народных депутатов.

Верховная Рада просит международные парламентские организации применить дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания попытки аннексии Крыма и ввести международный мониторинг их полного соблюдения, усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию, используя все возможные санкционные, политико-дипломатические и экономические механизмы для прекращения нарушений Россией принципов международного права и выполнения требований международного сообщества, в частности деокупации Крыма, восстановления государственного суверенитета Украины.

В обращении отмечается, что Российская Федерация продолжает осуществлять милитаризацию Крыма и Севастополя, политику этноцида крымских татар и этнических украинцев в Крыму, включая дискриминационные преследования украинцев, крымских татар и представителей других национальных меньшинство и коренных народов, а также незаконно удерживает граждан Украины в тюрьмах.

Парламент просит своих коллег по международным организациям требовать от России, как государства-оккупанта, соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращение нарушения прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар.

Народные депутаты также предлагают ООН и другим организациям поднимать вопрос восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом, городом Севастополем и прилегающими к полуострову водами Черного и Азовского морей во время всех коммуникации на высоком и наивысшем уровнях с государством-агрессором Российской Федерацией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Парламент, НАТО, ВРУ, Веховная Рада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется
02 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
03 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
04 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
05 Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Львовщине еще одна смерть от коронавируса
На Львовщине еще одна смерть от коронавируса
Верховная Рада отменила вечерние пленарные заседания
Верховная Рада отменила вечерние пленарные заседания
Германия после карантина приняла первой украинскую делегацию
Германия после карантина приняла первой украинскую делегацию
Виной человек: известно почему ускорилось шестое массовое вымирание
Виной человек: известно почему ускорилось шестое массовое вымирание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь