Верховная Рада обратилась к международным организациям по санкциям к России

Новости Украины:Рада призвала ООН продолжать политику противодействия агрессии России в Украине.

Верховная Рада призывает ООН, Европейский парламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЕС, правительства и парламенты государств мира продолжить политику непризнания аннексии Крыма и усилить санкционное давление на государство-агрессора Российскую Федерацию.

За соответствующее постановление №3449 об обращении Верховной Рады к этим организациям проголосовало 310 народных депутатов.

Верховная Рада просит международные парламентские организации применить дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания попытки аннексии Крыма и ввести международный мониторинг их полного соблюдения, усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию, используя все возможные санкционные, политико-дипломатические и экономические механизмы для прекращения нарушений Россией принципов международного права и выполнения требований международного сообщества, в частности деокупации Крыма, восстановления государственного суверенитета Украины.

В обращении отмечается, что Российская Федерация продолжает осуществлять милитаризацию Крыма и Севастополя, политику этноцида крымских татар и этнических украинцев в Крыму, включая дискриминационные преследования украинцев, крымских татар и представителей других национальных меньшинство и коренных народов, а также незаконно удерживает граждан Украины в тюрьмах.

Парламент просит своих коллег по международным организациям требовать от России, как государства-оккупанта, соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращение нарушения прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар.

Народные депутаты также предлагают ООН и другим организациям поднимать вопрос восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом, городом Севастополем и прилегающими к полуострову водами Черного и Азовского морей во время всех коммуникации на высоком и наивысшем уровнях с государством-агрессором Российской Федерацией.