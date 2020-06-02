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Сессия Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве перенесена

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве перенесена
12:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Рада перенесла проведение сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве.

Верховная Рада 2 июня приняла постановление "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора" (№3529).

Постановление поддержал 321 народный депутат.

"Перенести проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, запланированной с 22 по 25 мая 2020 года в г. Киев, на дату, которая будет дополнительно согласована между Верховной Радой Украины и Парламентской ассамблеей Организации Североатлантического договора", - говорится в тексте документа.

Согласно постановлению, Организационный комитет должен утвердить план мероприятий по подготовке и проведению сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в двухнедельный срок после согласования окончательной даты проведения мероприятия.

Кабинет министров в двухнедельный срок со дня согласования окончательной даты проведения мероприятия должен определиться относительно участия должностных лиц соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении указанной сессии Парламентской ассамблеи НАТО и обеспечить своевременное финансирование предусмотренных в смете Верховной Рады расходов на ее проведение в соответствующем бюджетном году.

Как сообщается в пояснительной записке, в связи с введением карантинных и ограничительных мер в государствах-членах и странах-партнерах Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, которые исключают возможность проведения Весенней сессии ПА НАТО в Киеве 22-25 мая 2020 года, возникла необходимость в переносе Весенней сессии на более поздний период.

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Украина, НАТО, ВСУ, ООС.
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