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Приняты изменения в закон о физкультуре и спорте

Приняты изменения в закон о физкультуре и спорте
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рада приняла во втором чтении изменения в закон о физкультуре и спорте.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2077 "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта".

За документ во втором чтении проголосовало 248 народных депутатов.

Законопроектом предлагается дополнить действующий Закон "О физической культуре и спорте" рядом новых норм, касающихся, прежде всего, деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

В частности, согласно с этими дополнениями Спортивный студенческий союз Украины и Украинская федерация ученического спорта смогут представлять Украину в международных спортивных организациях, на Всемирных универсиадах и Гимназиаде, других международных спортивных соревнованиях.

Также данные организации получат право выступать создателями и проводить на территории Украины всеукраинские и международные спортивные мероприятия, получать финансовую поддержку за счет средств государственного бюджета как общественные организации физкультурно-спортивной направленности в соответствии с законом.

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Верховная Рада, Парламент, ВРУ, Закон, Спорт.
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