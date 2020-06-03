"Это признак слабости": Кулеба прокомментировал слова Шредера о после Украины

Новости Украины:Кулеба назвал слова Шредера в адрес посла Украины признаком слабости.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встал на защиту посла в ФРГ Андрея Мельника, которого бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал "карликом".

Об этом глава украинского МИД рассказал изданию Bild.

"Это признак слабости - когда вам приходится использовать такой язык вместо аргументов. Конечно, я стою на стороне своего посла. Он защищал правду о роли господина Шредера в Российской Федерации", - заявил Кулеба.

Он выразил надежду, что "господин Шредер сможет собраться и продолжить дискуссию в рамках европейских стандартов".

Министр также заметил, что работа экс-канцлера в качестве лоббиста российских энергетических интересов очень хорошо оплачивается.

Как сообщалось, в первом выпуске своего подкаста "Герхард Шредер - Повестка дня" бывший канцлер ФРГ назвал Андрея Мельника "карликом из Украины", чья критика никого не интересует.

Мельник на это ответил так: "Господин Шредер войдет в мировую историю как циничный лоббист Кремля в Германии, который бесстыдно не замечал военные преступления России на востоке Украины и в Крыму... Мы, украинцы, не чувствуем ничего, кроме жалости к господину Шредера".

Шредер был канцлером в 1998-2005 годах, а сейчас возглавляет наблюдательный совет российской компании "Роснефть", которая попала под санкции ЕС, введенные в 2014 году. Также он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG. Считается личным другом Путина.