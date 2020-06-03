Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денис Шмыгаль назвал дату возобновления внутреннего авиасообщения и работы ресторанов
Денис Шмыгаль назвал дату возобновления внутреннего авиасообщения и работы ресторанов
Депутаты планируют разрешить украинцам менять отчество
Депутаты планируют разрешить украинцам менять отчество
Начались переговоры о бое Кроуфорд - Пакьяо
Начались переговоры о бое Кроуфорд - Пакьяо
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня

Депутаты планируют разрешить украинцам менять отчество

Депутаты планируют разрешить украинцам менять отчество
13:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Свое отчество можно будет изменять так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества".

Решение поддержали 247 народных депутатов.

Проект закона предусматривает внесение изменений в части первую, вторую и третью статьи 295 Гражданского кодекса Украины, изменений в часть первой статьи 149 Семейного кодекса и дополнение статьи 149 Семейного кодекса частью второй и третьей, которыми предусматривается право лица по своему усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" и устранения пробелов, существующих в нормах гражданского и семейного кодексов Украины, о возможности изменения физическим лицом отчества.

Принятие этого проекта закона позволит выполнить решение Европейского суда по правам человека и устранить соответствующие недостатки действующего законодательства в части имеющихся пробелов в нормативно-правовых актах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, ВРУ, Отчество.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 "Новая почта" начала работать с AliExpress
03 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
04 Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
05 Встречи лидеров "нормандской четверки": Ермак обсудил с советником Меркель разблокирование проведения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия и Восточная Европа будут новыми очагами коронавируса
Россия и Восточная Европа будут новыми очагами коронавируса
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Карпаты засыпает снегом
Карпаты засыпает снегом
Запомнили на всю жизнь: 56 лет назад The Rolling Stones впервые появились на телевидении
Запомнили на всю жизнь: 56 лет назад The Rolling Stones впервые появились на телевидении
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь