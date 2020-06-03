Зеленский прибыл в Хмельницкую область

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский в течение 3-4 июня будет находиться с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

Там президент проведет ряд встреч и ознакомится с процессом реализации строительства инфраструктурных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский 3-4 июня будет находиться с рабочей поездкой в Хмельницкой области. Сегодня, 3 июня, Глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка" в регионе. Також Президент встретится с представителями бизнеса Хмельницкой области и посетит лабораторию микробиологических исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг, 4 июня, Глава государства ознакомится с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12.

Также запланирована встреча с участием Президента по вопросам развития туризма.