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Ермак о вступлении Украины в ЕС: У нас нет временных рамок

Ермак о вступлении Украины в ЕС: У нас нет временных рамок
06:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Ермак считает, что Украина могла бы вступить в ЕС "хоть завтра".

Украина не имеет ограничений во времени для возможного вступления в Европейский Союз, она могла бы сделать это хоть завтра. С таким заявлением выступил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак для интервью немецкой медиагруппе Funke, передает УНН.

"У нас нет временных рамок для вступления Украины в ЕС. Мы могли бы вступить хоть завтра", — сказал он.

Как известно, закон об изменениях в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО вступил в силу 21 февраля 2019 года.

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Целью принятия закона о внесении изменений в Основной закон является законодательное закрепление в Конституции Украины цивилизационного выбора, европейской идентичности украинского народа и необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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ЕС, Андрей Ермак, ОПУ.
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