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Кулеба: Мы не уступим в вопросе границы

Кулеба: Мы не уступим в вопросе границы
10:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина не пойдет на прямой диалог с оккупационными администрациями.

Украина готова к разумным компромиссам в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, однако не согласится ни на какие особые статусы по российскому сценарию.

Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя итоги визита в Берлин на переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на выдуманную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирования оккупационных администраций", - отметил Кулеба.

Он акцентировал, что Киев из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины.

"Но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет", - подчеркнул глава МИД.

Подытоживая, он назвал важным достижением также возвращение на повестку дня переговоров вопрос временно оккупированного Крыма и украинских политзаключенных в Крыму и России.

Напомним, украинская делегация во главе с министром иностранных дел Кулебой 2 июня находилась в Берлине, где провела переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом. На повестке дня были, в частности, деоккупация ОРДЛО и Крыма; поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы; европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года и др.

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МИД, Донбасс, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО, ООС.
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