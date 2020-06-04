Пристайко уволен с должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Новости Украины:Вадима Пристайко планируют отправить послом Украины в Великобританию.

Верховная Рада приняла постановление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

За соответствующий проект №3583 проголосовало 296 народных депутатов.

Напомним, Кабинет министров 3 июня зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и назначении на эту должность Ольги Стефанишиной.

Ранее заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что их политсиле стало известно о планах отправить Вадима Пристайко послом Украины в Великобританию.

Вадим Пристайко родился в 1970 году. Окончил Киевский политехнический институт, Украинскую академию внешней торговли. С 1994 года работает в МИД на разных должностях.

Был послом Украины в Канаде, заместителем министра иностранных дел, возглавлял миссию Украины при НАТО.

В мае 2019 года назначен заместителем руководителя Офиса Президента. 29 августа этого же года - министром иностранных дел Украины.

4 марта 2020 года назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.