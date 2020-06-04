В Украине новый вице-премьер-министр по евроинтеграции

Новости Украины:Стефанишину назначили на должность вице-премьер-министра по евроинтеграции.

Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Соответствующее постановление №3584 поддержали 255 народных депутатов.

Ольга Стефанишина – специалист в области права ЕС и международного торгового права. Имеет более чем десятилетний опыт работы в исполнительных органах государственной власти: в период с 2010 по 2015 гг. руководила процессом приближения национального законодательства к праву ЕС в Министерстве юстиции Украины; с 2016 по 2019 гг. – возглавляла Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. Сейчас работает советником в Юридической фирме "Ильяшев и Партнеры".

Имеет несколько высших образований: Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет международного права, магистр международного права; Одесский национальный экономический университет, специалист по финансам и кредиту; Дипломатические академии в Вене (Австрия) и Таллинне (Эстония).

Стефанишина имеет 5-й ранг государственного служащего.

Перед этим Рада уволила с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 3 июня зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и назначении на эту должность Ольги Стефанишиной.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" на заседании согласовала ряд кандидатур на должности в правительстве. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что "Слуге народа" стало известно о планах относительно Вадима Пристайко, который будет назначен послом Украины в Великобритании. Фракция "Слуга народа" согласовала кандидатуру бывшего генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции.