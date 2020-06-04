Зеленский посетил студенческое общежитие (Фото)

Новости Украины:Президент внепланово посетил студенческое общежитие в Хмельницкой области.

В рамках рабочей поездки в Хмельницкую область Президент Украины Владимир Зеленский внепланово посетил одно из общежитий Хмельницкого национального университета, где по состоянию на начало года обучалось свыше 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Сообщается, что глава государства во время визита лично проверил, в каких условиях проживают студенты. В частности, осмотрел кухню, жилые и душевые комнаты, а также тренажерный зал, который студенты отремонтировали сами.

"Это неплохое общежитие, по сравнению с теми, которые я видел. Видно, что жители удерживают его в порядке. Нам нужна программа создания современных качественных общежитий по всей стране", - сказал Зеленский после посещения общежития в Хмельницком.

У Президента отметили, что после встречи с руководителями высших учебных заведений 2 июня Зеленский решил включить сведения и ремонт общежитий в программу "Большая стройка", для обеспечения комфортных условий проживания студентов.

Напомним, Зеленский во время встречи с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины заявил, что в стране существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.