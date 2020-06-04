Президент прокомментировал назначение Ткаченко

Новости Украины:Зеленский прокомментировал назначение Ткаченко министром культуры и информполитики.

Президент Владимир Зеленский нормально оценил кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики отметив, что он в этой области всю жизнь. Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Отвечая на вопрос, как он оценивает кандидатуру Ткаченко в должности министра культуры, Зеленский ответил: "Нормально, он опытный человек. Мы с ним работали много лет. Он в этой области всю свою жизнь".

Также он добавил, что скандальные дела с Одесской киностудией не являются действительностью.

"Я был на Одесской киностудии. Я не увидел ни одного строителя, застройщика, который построил какой-то дом и "распилил" земли Одесской киностудии", - добавил Президент.

Также он отметил, что сейчас сложно найти инвестиции в Одесскую киностудию.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3585 о назначении Александра Ткаченко на должность Министра культуры и информационной политики Украины.