Новости Украины:Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента в четверг.

"Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал Разумков.

Как сообщалось, на заседании 4 июня Верховная Рада отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров Украины; приняла постановление об освобождении Вадима Пристайко от должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; приняла постановление о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и приняла постановление о назначении Олекандра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Также Верховная Рада в повторном втором чтении приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" (№2513); приняла в первом чтении законопроект 3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства"; приняла в первом чтении законопроект 3118 "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ".