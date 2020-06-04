Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня

Разумков закрыл заседание парламента

Разумков закрыл заседание парламента
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента в четверг.

"Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал Разумков.

Как сообщалось, на заседании 4 июня Верховная Рада отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров Украины; приняла постановление об освобождении Вадима Пристайко от должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; приняла постановление о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и приняла постановление о назначении Олекандра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Также Верховная Рада в повторном втором чтении приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" (№2513); приняла в первом чтении законопроект 3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства"; приняла в первом чтении законопроект 3118 "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР Украины, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
02 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
03 Порезали колеса и выстрелили в стекло: на Харьковщине задержали мужчин, угрожавших полицейским
04 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
05 Итоги дня 3 июня: Ослабление карантина и COVID-19 в Украине, Большая стройка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
&quot;Молчать - это неправильно&quot;: Меган Маркл о протестах в США
"Молчать - это неправильно": Меган Маркл о протестах в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь