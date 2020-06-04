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"С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание

"С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
21:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала приоритеты своей работы.

Ольга Стефанишина среди приоритетов своей работы видит расширение политической и экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, развитие двустороннего сотрудничества со странами-соседями и внедрение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Укравина-НАТО.

Об этом шла речь во время онлайн-наради с коллективом Офиса вице-премьера

"С парламента сразу на работу. Ольга Стефанишина провела первое онлайн-совещание со своей командой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди первоочередных шагов, которые озвучены в качестве приоритета работы Стефанишиной, движение к расширению политической и экономической части Соглашения об ассоциации; увеличение объема финансирования (некредитного) для Украины; увеличение доступа к программам трансграничного сотрудничества.

Также приоритетным является расширение двустороннего сотрудничества со странами-соседями по развитию инфраструктуры и проектов, которые обеспечат либерализацию торговых услуг и запуск в работу изменений, которые уже были приняты Верховной Радой относительно таможенной либерализации.

Кроме того, в приоритетных шагах - внедрение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, которая базируется на формате Плана действий по членству в НАТО.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 июня назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Все по теме:

Верховная Рада, Ольга Стефанишина, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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