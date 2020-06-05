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Данилов: РФ - это искусственное образование

Данилов: РФ - это искусственное образование
01:31 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Секретарь СНБО уверен, что РФ развалится "при нашей жизни".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что Российская Федерация является искусственным образованием и рано или поздно развалится.

Об этом Данилов сказал в интервью "24 каналу".

"Я себе четко осознал, что в том состоянии, в котором есть РФ - это искусственное образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия - это Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы? Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Мы так же понимаем, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни - это 100%", - сказал Данилов. 

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Напомним, на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова армия государства-оккупанта проводит танковые учения.

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Россия, СНБО, Алексей Данилов.
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