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Джемилев раскритиковал провал голосования в комитете Рады по воде в Крым

Джемилев раскритиковал провал голосования в комитете Рады по воде в Крым
08:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Накануне комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий не смог принять постановление, в котором шла речь об охране Северо-Крымского канала и подаче воды в Крым только после деоккупации.

Народный депутат Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев раскритиковал провал голосования в комитете Верховной Рады по постановлению о подаче воды в аннексированный Крым. Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Нет глубокого понимания у этих людей, которые так проголосовали. На самом деле это постановление очень нужно. То, что время от времени кое-кто высказывается, давайте будем давать воду, потому что там наши граждане, давайте дадим воду и будем торговаться на этом, будет послабление для Донбасса. Вот такие легкомысленные вещи говорят. Что там говорить об отдельных депутатах, когда премьер-министр с трибуны сказал там наши граждане, хоть бутылями будем подавать», – сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа напомнил, что на полуострове достаточно воды для населения.

«Питьевой воды достаточно – было, есть и будет. Дело в том, что вода в значительной мере потребляется на производственные цели, в том числе на военные базы россиян. Подавать эту днепровскую воду нет никакого резона. Доводы о том, что там наши граждане, ничего подобного. Действительно те, которые считают себя гражданами Украины, они все говорят: «Ни в коем случае ни воды, ни электричества не подавайте». Это граждане Украины. А те, которые с российскими настроениями, флагами и паспортами, они, конечно же, хотели бы получить (воду)», – считает Джемилев.

Он также подчеркнул, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, все гуманитарные, правовые и социальные вопросы – это «проблема страны-оккупанта, никак не страны, территорию которой оккупировали». Накануне комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий не смог принять постановление, в котором шла речь об охране Северо-Крымского канала и подаче воды в Крым только после деоккупации.

«За» постановление проголосовали четыре члена комитета: Мустафа Джемилев, Дмитрий Лубинец, Рустем Умеров и Ахтем Чийгоз. Против были Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Руслан Горбенко, Александр Копыленко. Воздержались шестеро: Константин Косай, Алексей Кузнецов, Тарас Тарасенко, Максим Ткаченко, Нелли Яковлева и Сергей Манзий.

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Верховная Рада, Вода, ВРУ, Крым, Политика, Мустафа Джемилев.
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