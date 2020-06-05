Геращенко прокомментировал возможную отставку Авакова

Новости Украины:Геращенко подчеркнул, что за последние 7 лет удалось изменить полицию до неузнаваемости.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что министр Арсен Аваков спокойно относится к любым заявлениям народных депутатов о его отставке. Об этом он заявил в комментарии журналистам "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, как Аваков относится к тому, что народные депутаты собирают подписи о его отставке, Геращенко ответил: "Он спокойно относится к любым заявлениям депутатов о своей отставке. Если происходит проблема в большом учреждении, за это отвечать должен непосредственно начальник, а не человек, который занимается непосредственно вопросами организации эффективной работы".

Также он подчеркнул, что за последние 7 лет удалось изменить полицию до неузнаваемости.

"В Кагарлыке с момента информации что есть подозрение насилия со стороны работника полиции - через час уже люди были задержаны", - сообщил Геращенко.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не считает, что Кабинет министров Дениса Шмыгаля стоит отправлять в отставку, несмотря на последние скандалы, в которых оказались Министерства внутренних дел и здравоохранения.