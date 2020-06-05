Ткаченко предстален коллективу Министерства культуры и информполитики

Новости Украины:Ткаченко в пятницу утром представили коллективу министерства.

Нового министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в пятницу утром представили коллективу министерства.

"Александр Ткаченко хорошо известен всем вам как авторитетный журналист, опытный медиаменеджер и руководитель профильного парламентского комитета. Это назначение совпадает с мощными вызовами для культуры и информполитики, но нет сомнений, что во главе с новым руководителем министерство станет мощным проводником реформ и найдет ответы на эти сложные вызовы", - сказал на представлении министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Со своей стороны, Ткаченко поблагодарил коллектив министерства во главе со временно исполняющей обязанности министра Светланой Фоменко и госсекретарем Артемом Биденко за работу в непростой период пандемии и вынужденного секвестра бюджета. Его усилия как министра, заметил Ткаченко, на первом этапе будут направлены прежде всего на достижение адекватного финансирования культурной сферы и запуск всех институтов, которые должны реализовывать политику, формируемую министерством. О принятии конкретных решений Ткаченко пообещал сообщить после изучения состояния дел по всем направлениям деятельности министерства.

Александр Ткаченко - известный журналист, медиаменеджер, политик. Начинал редактором и ведущим на телеканале УТ-1, корреспондентом агентства Reuters. Был президентом продакшн-студии "Нова мова", автором и ведущим программы "Послесловие". Возглавлял "Новый канал", в течение 11 лет был гендиректором группы каналов "1+1 Media". В 2019 году избран народным депутатом от политической партии "Слуга народа", в парламенте возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

4 июня 2020 года Ткаченко назначен на должность министра культуры и информационной политики Украины.