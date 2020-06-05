Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны
Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня

Ткаченко предстален коллективу Министерства культуры и информполитики

Ткаченко предстален коллективу Министерства культуры и информполитики
10:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ткаченко в пятницу утром представили коллективу министерства.

Нового министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в пятницу утром представили коллективу министерства.

"Александр Ткаченко хорошо известен всем вам как авторитетный журналист, опытный медиаменеджер и руководитель профильного парламентского комитета. Это назначение совпадает с мощными вызовами для культуры и информполитики, но нет сомнений, что во главе с новым руководителем министерство станет мощным проводником реформ и найдет ответы на эти сложные вызовы", - сказал на представлении министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Со своей стороны, Ткаченко поблагодарил коллектив министерства во главе со временно исполняющей обязанности министра Светланой Фоменко и госсекретарем Артемом Биденко за работу в непростой период пандемии и вынужденного секвестра бюджета. Его усилия как министра, заметил Ткаченко, на первом этапе будут направлены прежде всего на достижение адекватного финансирования культурной сферы и запуск всех институтов, которые должны реализовывать политику, формируемую министерством. О принятии конкретных решений Ткаченко пообещал сообщить после изучения состояния дел по всем направлениям деятельности министерства.

Александр Ткаченко - известный журналист, медиаменеджер, политик. Начинал редактором и ведущим на телеканале УТ-1, корреспондентом агентства Reuters. Был президентом продакшн-студии "Нова мова", автором и ведущим программы "Послесловие". Возглавлял "Новый канал", в течение 11 лет был гендиректором группы каналов "1+1 Media". В 2019 году избран народным депутатом от политической партии "Слуга народа", в парламенте возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

4 июня 2020 года Ткаченко назначен на должность министра культуры и информационной политики Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Кабмин, Минкульт, Александр Ткаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
02 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
03 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
04 Данилов: РФ - это искусственное образование
05 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
&quot;Крупная проблема&quot;: Илон Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship (Фото, Видео)
"Крупная проблема": Илон Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь