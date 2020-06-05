Аваков отчитался в Верховной Раде

Новости Украины:Аваков в Раде: После инцидента в Кагарлыке введут видеофиксацию следственных действий.

В полиции введут систему видеофиксации следственных действий после инцидента в Кагарлыке.

Об этом заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Во всех подразделениях полиции будет введена система Custody Records, то есть полная видеофиксаця следственных действий”, - сказал глава МВД.

По его словам, после анализа инцидента было решено внедрить целый ряд нововведений в полиции. В частности, к работе в инспекции по личному составу Нацполиции будут привлечены работники с опытом работы в оперативных подразделениях.

Кроме того, планируется повысить заработную плату и материально-техническое обеспечение Инспекции по личному составу Нацполиции. В частности, будут закуплены автомобили для проверок, средства фиксации нарушений, бодикамеры, добавил министр.

Инспекции по личному составу будет предоставлено право проверять подразделения полиции в любое время суток.

"При профессиональном отборе кадров в Нацполицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности", - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось, в конце мая на Киевщине задержали двух служащих полиции Кагарлыка по подозрению в изнасиловании, пытках и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию как свидетеля.

После этого Кагарлыкское отделение полиции расформировали, а его руководство отстранили от исполнения служебных обязанностей.