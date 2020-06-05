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Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Кулеба рассказал об открытии границ ЕС для украинцев

Кулеба рассказал об открытии границ ЕС для украинцев
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Министр прокомментировал предположение о недоверии в странах ЕС к украинской статистике заболеваемости.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что страны ЕС откроют свои границы для украинцев после "незначительного улучшения" ситуации с COVID-19 в Украине.

Об этом Кулеба заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, комментируя предположение о недоверии в странах ЕС к украинской статистике заболеваемости.

"Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев как точки, в которые они планируют поехать этим летом. При принятии этими странами решений о допуске граждан Украины нет проблем с доверием к статистике, нет проблем с доверием к количеству тестов", - сказал Кулеба.

Он отметил, что это проблема цифр как таковых, потому что в ЕС установлен определенный лимит количества больных на 100 тыс. населения.

"Мы находимся очень близко к этому порогу. Незначительное улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты, и въезд для украинцев будет открыт", - убежден глава МИД.

Как известно, полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего страны-члены заменяют его на ограничение для туристов из определенных стран.

По состоянию на 5 июня в Украине лабораторно подтверждено 25 963 случая COVID-19, за сутки 553 новых случая.

В мире в целом подтверждено более 6,7 миллиона случаев коронавируса, включая 393 тысячи летальных, выздоровели от этого заболевания более 3,2 миллиона человек.

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Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Covid-19, Каратин.
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