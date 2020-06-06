Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду
Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду
ООС: боевики 4 раза нарушали "тишину", есть раненые
ООС: боевики 4 раза нарушали "тишину", есть раненые
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Билли Айлиш рассказала, почему не смогла избавиться от комплексов: "Немного тупо"
Билли Айлиш рассказала о своих комплексах: "Немного тупо"

Зеленский: Праймериз на должность городского головы Киева в партии "СН" состоится в два этапа

Зеленский: Праймериз на должность городского головы Киева в партии "СН" состоится в два этапа
19:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Президент напомнил, что в окончательном варианте кандидатом будет один человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что праймериз среди потенциальных кандидатов на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" состоится в два этапа.

Как передает корреспондент, об этом глава государства сообщил сегодня на встрече с журналистами в резиденции Залесье под Киевом.

"Многие первый раз в Верховной Раде, я понимаю, им почти надоело быть в парламенте, хотят быть "королями Вселенной ". Они хотят попробовать быть мэрами Киева от партии" Слуга народа", - сказал Зеленский.

Кто может возглавить Минобразования: Зеленский назвал перечень кандидатов

"Мэром (кандидатом в мэры) от партии "Слуга народа" будет один человек. Они (члены партии) захотели праймериз, и это нормально. Будут внутренние праймериз в партии "Слуга народа", куда войдут, и это правда, не только люди из "Слуги народа", - добавил президент.

По его словам, все кандидаты должны продемонстрировать программу: "Что они собираются делать с Киевом".

Вторым этапом, добавил президент, политическая сила изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, у которой будет больше шансов на победу на выборах городского головы столицы.

"Ляшко (главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко) тоже нормально, тоже неплохой", - отметил Зеленский.

Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия

Как сообщалось, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили благодаря этому определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, ОП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
04 Чеснок: чем полезен и чем опасен
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в Залесье
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь