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"Не ссорьтесь и не держите зла": Зеленский поздравил украинцев с Троицей

"Не ссорьтесь и не держите зла": Зеленский поздравил украинцев с Троицей
10:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Троицей.

Президент Украины Владимир Зеленский в день Святой Троицы пожелал украинцам избавиться от плохих мыслей и не держать ни на кого зла, потому что только с чистой душой мы сможем сделать нашу страну лучше.

Об этом глава государства написал в Facebook

"Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем Святой Троицы. Каждый отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украсит дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то помолится. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то вспомнит родных, которых уже нет. Но что бы кто не делал в этот светлій день, верю - все мы по старинному народному обычаю не станем ссориться , держать на кого-то зла и завидовать ", - отметил Президент.

Он добавил, что, по его мнению, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы.

"Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше", - подчеркнул Зеленский.

Христиане восточного обряда 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Троица, или как говорят издавна в народе - Зеленые праздники, после Пасхи и Рождества считается одним из самых больших праздников. Празднуется всегда в воскресенье седьмой недели после Пасхи.

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Президент, Пасха, Владимир Зеленский, Святая Троица.
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