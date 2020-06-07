Президента призвали проводить президентские и парламентские выборы каждые два года

Новости Украины:Владимира Зеленского просят проводить президентские и парламентские выборы каждые два года.

Президента Украины Владимира Зеленского просят проводить президентские и парламентские выборы каждые два года.

Соответствующая петиция №22 / 097858-эп появилась на сайте главы государства.

"Проводить президентские и парламентские выборы каждые два года", - говорится в тексте петиции.

Петиция набрала 57 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что праймериз в мэры столицы состоится, в нем примут участие как представители от партии "Слуга народа", так и независимые кандидаты.