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Президента призвали проводить президентские и парламентские выборы каждые два года

Президента призвали проводить президентские и парламентские выборы каждые два года
17:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимира Зеленского просят проводить президентские и парламентские выборы каждые два года.

Президента Украины Владимира Зеленского просят проводить президентские и парламентские выборы каждые два года.

Соответствующая петиция №22 / 097858-эп появилась на сайте главы государства.

"Проводить президентские и парламентские выборы каждые два года", - говорится в тексте петиции.

Президента просят законодательно запретить чипирование людей в Украине

Петиция набрала 57 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что праймериз в мэры столицы состоится, в нем примут участие как представители от партии "Слуга народа", так и независимые кандидаты.

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Украина, Президент, ОП.
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