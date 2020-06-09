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Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов

Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
14:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Всеукраинский референдум инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает четыре вида всеукраинского референдума по предмету.

Законопроект № 3612 "О народовластии через всеукраинский референдум", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает четыре вида всеукраинского референдума по предмету. Сейчас текст законопроекта уже обнародован на сайте Верховной Рады, структурно он состоит из 131 статьи и 13 разделов.

"Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями", — говорится в пояснительной записке.

Так, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума следующие вопросы:

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— противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней; — направленые на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; — касательно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии; — отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Отмечается, что на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Также, согласно пояснительной записке, проектом закона расширен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированые в ЦИК. Это будет способствовать усилению легитимации решений, принятых на всеукраинском референдуме, укреплению связей институтов гражданского общества с органами государственной власти.

Так, сообщается, что этот вопрос разрабатывалось на основе изучения зарубежного законодательства и опыта его применения в отношении электронных голосований, прежде всего европейских государств. 

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"Зарубежные страны демонстрируют как положительный, так и отрицательный опыт применения электронных голосований на референдумах и выборах. Самое сложное здесь технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств. Поэтому в законопроекте предусмотрено, что вопросы электронных процедур в процессе всеукраинского референдума будет осуществляться в порядке, определенном законом", — сообщается в документе.

Также для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования. Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения ЦИК и его обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном вебсайте комиссии.

Законопроектом предлагается дополнить статью 19 Кодекса административного судопроизводства Украины, предусмотрев, что дел, на которые распространяется юрисдикция административных судов, будет касаться вопроса предмета всеукраинского референдума.

Также предлагается установить, что срок конституционного производства не может составлять более тридцати календарных дней для дел, среди которых — предоставление заключения о соответствии Конституции Украины (конституционности) вопроса, предлагаемого для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе, международного договора, предусматривающего изменение территории Украина, который вносится в ВРУ для дачи согласия на его обязательность.

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Украина, Владимир Зеленский.
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