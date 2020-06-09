В "СН" назвали вопросы, которые следует выносить на референдум

Новости Украины:В Украине нужно выносить общественно значимые вопросы, среди которых могут быть вопросы земли, сокращения количества депутатов, легализация игорного бизнеса.

На референдум в Украине нужно выносить общественно значимые вопросы, среди которых могут быть вопросы земли, сокращения количества депутатов, легализация игорного бизнеса и т.п.

Об этом заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, отвечая на вопрос журналистов, какие вопросы следует выносить на референдум в случае принятия соответствующего закона, сообщает корреспондент.

"На референдум могут выноситься вопросы, не противоречащие Конституции и законам Украины. Конечно, это вопросы общенационального значения. Понятно, что это должны быть вопросы, которые являются общественно значимыми... Вот, например, вопрос земли среди них есть, вопрос о деятельности парламента, о двухпалатности парламента и уменьшения количества депутатов. Я бы тоже хотела услышать, что люди говорят по данному вопросу», - сказала депутат.

Одновременно Верещук отметила, что перед началом любого референдума необходимо проводить информационную и разъяснительную кампании. В законопроекте должно быть четко изложено все, что касается этапов и шагов его проведения, подчеркнула она.

На вопрос о целесообразности вынесения на референдум вопроса об игорном бизнесе Верещук отметила: «Возможно, было бы и логично (вынести на референдум – ред.). Потому что это большая дискуссия: разрешать ли игорный бизнес, не являются ли сомнительными доходами государственного бюджета легализация игорного бизнеса. А с другой стороны запрет игорного бизнеса уже 10 лет действует и это породило огромную черную дыру».

Как сообщалось, в Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Президент определил законопроект к рассмотрению как неотложный.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" готовит пять законопроектов, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.

28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме".

Текст этого документа был обнародован на сайте парламента 4 марта и началось его общественное обсуждение.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук 14 мая сообщил, что рабочая группа по разработке законопроекта "О всеукраинском референдуме" направила документ на анализ Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия).