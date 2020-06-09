Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В "СН" назвали вопросы, которые следует выносить на референдум
В "СН" назвали вопросы, которые следует выносить на референдум
ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину"
ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину"
Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
Atlas Weekend-2021: назван первый хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend-2021: назван первый хедлайнер фестиваля

В "СН" назвали вопросы, которые следует выносить на референдум

В "СН" назвали вопросы, которые следует выносить на референдум
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине нужно выносить общественно значимые вопросы, среди которых могут быть вопросы земли, сокращения количества депутатов, легализация игорного бизнеса.

На референдум в Украине нужно выносить общественно значимые вопросы, среди которых могут быть вопросы земли, сокращения количества депутатов, легализация игорного бизнеса и т.п.

Об этом заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, отвечая на вопрос журналистов, какие вопросы следует выносить на референдум в случае принятия соответствующего закона, сообщает корреспондент.

"На референдум могут выноситься вопросы, не противоречащие Конституции и законам Украины. Конечно, это вопросы общенационального значения. Понятно, что это должны быть вопросы, которые являются общественно значимыми... Вот, например, вопрос земли среди них есть, вопрос о деятельности парламента, о двухпалатности парламента и уменьшения количества депутатов. Я бы тоже хотела услышать, что люди говорят по данному вопросу», - сказала депутат.

Одновременно Верещук отметила, что перед началом любого референдума необходимо проводить информационную и разъяснительную кампании. В законопроекте должно быть четко изложено все, что касается этапов и шагов его проведения, подчеркнула она.

На вопрос о целесообразности вынесения на референдум вопроса об игорном бизнесе Верещук отметила: «Возможно, было бы и логично (вынести на референдум – ред.). Потому что это большая дискуссия: разрешать ли игорный бизнес, не являются ли сомнительными доходами государственного бюджета легализация игорного бизнеса. А с другой стороны запрет игорного бизнеса уже 10 лет действует и это породило огромную черную дыру».

Как сообщалось, в Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Президент определил законопроект к рассмотрению как неотложный.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" готовит пять законопроектов, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.

28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме".

Текст этого документа был обнародован на сайте парламента 4 марта и началось его общественное обсуждение.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук 14 мая сообщил, что рабочая группа по разработке законопроекта "О всеукраинском референдуме" направила документ на анализ Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОП, СН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
03 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
04 Продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок
05 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в Украине начали тестировать пациентов перед плановыми операциями
Украинцев теперь тестируют на COVID-19 перед операцией
Аренда земли: фермеры призвали Раду положить конец теневым схемам
Аренда земли: фермеры призвали ВР положить конец теневым схемам
Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали о предстоящих изменениях
Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали об изменениях
В Москве известный российский актер устроил пьяное ДТП: есть жертва (Фото, Видео)
В Москве известный российский актер устроил пьяное ДТП: есть жертва (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь