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Денис Шмыгаль подвел итоги 99 дней работы правительства

Денис Шмыгаль подвел итоги 99 дней работы правительства
13:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:Шмыгаль подвел итоги 99 дней работы правительства, отметив, что эти три месяца были тяжелыми.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подвел итоги 99 дней работы правительства, отметив, что эти три месяца были тяжелыми.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

"Сегодня 99 дней, с тех пор наше правительство начало свою работу. Последние три месяца были тяжелыми для страны в целом и для нас, как чиновников. На нас была возложена значительно большая ответственность, если сравнивать с предыдущими периодами, предшествующими правительствами. Мы столкнулись с вызовами, которых мир никогда не видел", - сказал Денис Шмыгаль

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Он отметил, что они должны противостоять распространению пандемии и одновременно выводить страну из экономического кризиса, затронувшего весь мир.

"Первое и самое главное, что мы сделали: это обеспечили своевременные карантинные мероприятия и поддержку людей. Второе - это фундамент для экономического восстановления страны, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия пандемии: мы приняли ряд инициатив для бизнеса и людей, чтобы облегчить бремя экономического кризиса. Мы сохранили основу для восстановления и развития. В первую очередь - это жизнь людей", - добавил Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, Президенту доложили о реализации программы стимулирования экономики.

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Украина, Кабмин.
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