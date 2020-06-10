Новости Украины:Шмыгаль подвел итоги 99 дней работы правительства, отметив, что эти три месяца были тяжелыми.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подвел итоги 99 дней работы правительства, отметив, что эти три месяца были тяжелыми.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

"Сегодня 99 дней, с тех пор наше правительство начало свою работу. Последние три месяца были тяжелыми для страны в целом и для нас, как чиновников. На нас была возложена значительно большая ответственность, если сравнивать с предыдущими периодами, предшествующими правительствами. Мы столкнулись с вызовами, которых мир никогда не видел", - сказал Денис Шмыгаль

Он отметил, что они должны противостоять распространению пандемии и одновременно выводить страну из экономического кризиса, затронувшего весь мир.

"Первое и самое главное, что мы сделали: это обеспечили своевременные карантинные мероприятия и поддержку людей. Второе - это фундамент для экономического восстановления страны, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия пандемии: мы приняли ряд инициатив для бизнеса и людей, чтобы облегчить бремя экономического кризиса. Мы сохранили основу для восстановления и развития. В первую очередь - это жизнь людей", - добавил Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, Президенту доложили о реализации программы стимулирования экономики.