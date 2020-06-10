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Правительство назначило первого заместителя министра иностранных дел

Правительство назначило первого заместителя министра иностранных дел
15:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабинет министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 10 июня, сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Только что правительство назначило Emine Dzheppar на должность первого заместителя министра иностранных дел. Команда пополнилась сильным игроком", - написал Кулеба.

Он добавил, что она будет отвечать за направления публичной дипломатии, международные организации, государственный протокол и Крым.

"Но первый заместитель - это, конечно, гораздо больше, и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи. Небезосновательно жду драйва, системности и результатов по всем направлениям", - отметил глава МИД.

Эмине Джапарова - украинская журналистка крымскотатарского происхождения.

Как сообщалось, с апреля 2016 года она занимала должность первого заместителя министра информационной политики Украины.

2 сентября 2019 года Кабмин принял постановление об оптимизации органов центральной власти, согласно которой на базе Министерства информационной политики было создано Министерство культуры, молодежи и спорта. На него были также возложены задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта, которые ликвидировали.

5 сентября 2019 года правительство уволило Джапарову с должности первого заместителя министра информационной политики.

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МИД, Кабмин, Дмитрий Кулеба, Эмине Джапарова.
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