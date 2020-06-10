Посол: Французская компания прекратит рекламную кампанию с Пореченковым

Новости Украины:Российский актер Михаил Пореченков, который в 2014 году стрелял по украинцам, больше не будет рекламировать продукцию французской компании Danone.

Французская компания Danone прекращает в России рекламу своей продукции с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью "Пресса".

Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в микроблоге Twitter.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone (Франция) Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного", - заявил Шамшур.

Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар @Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020

Как известно, российское подразделение международной группы Danone в новый рекламный ролик включил скандального российского актера Михаила Пореченкова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе и обстреливал украинских военных. Пореченков рекламировал кисломолочный продукт "Актимель".

Ранее посол, отреагировав на рекламный ролик в российском отделении Danone, писал в Twitter, что большой бизнес должен быть ответственным, а коммерческая составляющая – не повод забывать о моральности.

Как известно, в 2014 году Пореченков на камеру стрелял из этого пулемета, целясь по позициям украинских военных на Донбассе. СБУ открыла против него дело по статье о терроризме и объявила его в розыск.